Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050419-321: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Getränkemarkt am 30. Januar 2019

Reichshof (ots)

Am Abend des 30. Januar haben zwei Unbekannte um 19.58 Uhr einen Getränkemarkt an der Siegener Straße in Wildbergerhütte überfallen. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei mit Bildern der Videoüberwachung nach den Tatverdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Täter war mit einem dunklen Kapuzenpullover mit dem auffälligen Schriftzug "SUNSET CREEK" bekleidet. Link zur Fahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/reichshof-schwerer-raub Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch per E-Mail an die Adresse: poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell