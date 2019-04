POL-GM: 040419-318: Nach Unfall mit Stromverteiler weitergefahren

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Zwischen 13.30 und 15.30 Uhr ist am Dienstag (2. April) ein unbekanntes Fahrzeug in Wipperfürth-Hämmern gegen einen Stromverteiler gefahren und anschließend weitergefahren, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Anhand der aufgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass vermutlich ein größeres Fahrzeug in Höhe des Hauses Hilgersbrücke Nr. 5 von der Bundesstraße 237 auf die Gemeindestraße in Richtung Finkelnburg abgebogen ist und dabei mit einem Reifen gegen den Stromverteiler gestoßen ist. Der Verteilerkasten wurde dabei erheblich beschädigt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

