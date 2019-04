Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050419-320: Raubüberfall auf Tankstelle gescheitert

Radevormwald (ots)

Am Donnertagabend (4. April) hatte es vermutlich ein Räuber auf eine Tankstelle auf der Westfalenstraße in Radevormwald abgesehen. Nach Betriebsschluss hatte eine Angestellte gegen 22.05 Uhr das Tankstellengebäude über einen Seiteneingang verlassen wollen, als sie plötzlich eine mit einer Sturmhaube vermummte Person auf sich zulaufen sah. Die Frau schaffte es gerade noch rechtzeitig sich in das Gebäude zurückzuziehen und die Türe zu schließen, so dass der Täter nicht zu einer weiteren Tatausführung ansetzen konnte und flüchtete. Der Mann trug komplett in schwarz gehaltene Kleidungsstücke, bestehend aus einer Sturmhaube, einem Pullover sowie einer Cargohose mit aufgesetzten Taschen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

