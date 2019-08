Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Roller fällt zur Seite um und beschädigt geparkten Ford - Verursacher flüchtete von Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Bammental (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße ereignete sich am Montag, gegen 17 Uhr, eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf sich ein bislang unbekannter Rollerfahrer auf dem Parkplatz mit mehreren Personen. Eine Zeugin beobachtete, wie der Roller des jungen Mannes plötzlich zur Seite fiel und gegen die Fahrertür eines geparkten Fords prallte. Sie sprach den Unbekannten an und bat ihn den Vorfall im Supermarkt zu melden. Doch der Mann stellte seinen Roller einfach wieder auf und fuhr in Richtung Ortskern davon.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkelhäutig, ca. 18-20 Jahre alt, etwa 1,85-1,90 cm groß, kräftige Statur, die Haare waren zu einem Irokesenschnitt frisiert. Er trug ein Muskel-Shirt, einen dunklen Rucksack und einen orange/dunklen Helm mit einer Art Flammenmuster.

Am Ford wurde die Fahrertür beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg unter Tel.:0621/174-4110 oder dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell