Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbrecher gehen leer aus

Sprockhövel (ots)

Einbrecher nutzten am Mittwoch die kurze Abwesenheit der Anwohner eines Einfamilienhauses an der Fränkenstraße und versuchten in das Haus einzubrechen. Die Bewohner des Hauses verließen das Haus in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Diese kurze Abwesenheit nutzten die Täter und versuchten ein im Erdgeschoss liegendes Fenster aufzuhebeln. Da das Fenster durch zusätzliche Schutzvorrichtungen gesichert war, gelang es den Tätern, trotz mehrmaliger Versuche, nicht das Fenster zu öffnen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

