Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- versuchter Einbruch in Arztpraxis

Wetter (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis an der Kaiserstraße einzubrechen. Sie versuchten die Eingangstür durch gewaltsames Hebeln aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von der Tat ab und konnten unerkannt flüchten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell