Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der Wittener Straße

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein 62-jähriger Ennepetaler mit seinem Daimler auf der Wittener Straße in Richtung Haßlinghausen. Aus nicht abschließend geklärten Gründen geriet er nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Spur des Gegenverkehrs und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und einem Smart zusammen. Den Smart schob er gegen eine Grundstückmauer, an der auch der Daimler letztendlich zum Stillstand kam. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 62-Jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

