Polizei Hagen

POL-HA: Hohenlimburg - 79-Jährige vor Parklücke von PKW erfasst

Hagen (ots)

Am Montag, 06.05.2019, kam es zu einem Unfall an der Straße Am Paulshof. Dort hielt sich gegen 10:40 Uhr eine 79-Jährige auf einem Parkplatz auf. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den PKW, der hinter ihr eine Parklücke verließ. Auch der 31-jährige Fahrer des VWs übersah offenbar die hinter ihm stehende Hagenerin. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 79-Jährige wurde durch das Auto touchiert. Sie stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell