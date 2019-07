Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zusammenstoß von Bus und Straßenbahn

Hattingen (ots)

Am Montag fuhr ein 46-jähriger Busfahrer aus Witten auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Sprockhövel. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße wollte er nach rechts in diese abbiegen und stand an der dort Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel für den Geradeausverkehr in Richtung Sprockhövel auf Grün wechselte, fuhr der 46-Jährige mit seinem Omnibus fälschlicherweise ebenfalls los und stieß mit der im Geradeausverkehr fahrenden Straßenbahn zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Bus gegen einen neben ihm stehenden Ford Fiesta gedrückt. Bei dem Zusammenstoß wurde die 26-jährige Fordfahrerin leicht verletzt. Auch eine im Bus befindliche 43-Jährige Mitfahrerin verletzte sich leicht. In der Straßenbahn wurden bei dem Zusammenstoß zwei 17-jährige Bochumer leicht verletzt. Alle verletzten Beteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zweitweise komplett gesperrt werden.

