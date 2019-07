Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Metalldiebe festgenommen

Schwelm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, wurde ein 22-jähriger Ennepetaler durch einen lauten Knall aufmerksam. Als er auf den Balkon ging um nachzuschauen, sah er drei verdächtige Personen, die gerade dabei waren die Tür eines Gitterzaunverschlages auf einem Hinterhof an der Kaiserstraße aufzubrechen. Vor dem Verschlag parkte ein weißer Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen. Der 22-Jährige rief die Polizei, die die Personen noch an dem Fahrzeug antreffen konnte. Die drei Tatverdächtigen (ein 45 und ein 26-jähriger Mann aus Rumänien und ein 23-jähriger Mann aus Herne) waren dabei, diverse Kupferrohre aus dem Verschlag in das Fahrzeug zu verladen. In dem Fahrzeug wurde diverses Aufbruchswerkzeug gefunden. Die drei Männer wurden festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Von hier wurden sie dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt. Sie erhielten im Rahmen des beschleunigten Verfahrens eine Bewährungsstrafe.

