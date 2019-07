Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Vandalen beschädigen 8 Autos

Wetter (ots)

In der Nacht auf den 06.07.2019 zogen bisher unbekannte Vandalen in Wetter durch die Garten- und Bornstraße. Sie beschädigten insgesamt acht geparkte Autos. Scheibenwischer wurden verbogen und abgebrochen und die Außenspiegel der der Fahrzeuge abgetreten. Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Wetter unter 02335-9166-7000 zu melden.

