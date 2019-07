Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Auffahrunfall an der Querspange

Sprockhövel (ots)

Ein 30-jähriger Dortmunder fuhr am Donnerstag mit seinem Ford Focus auf der Straße Querspange und wollte auf die Auffahrt der A43 in Richtung Bochum fahren. An der Auffahrt bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 65-jährige Wuppertaler seinen VW Golf bremsen musste, um den Vorfahrtsberechtigten Verkehr durchzulassen. Er fuhr auf den Golf auf, wobei sich der Fahrer des Golfs leicht verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell