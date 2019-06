Polizei Hagen

POL-HA: Handyraub auf Schwerter Straße

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 00:30 Uhr, raubten unbekannte Täter einem 23-jährigen Mann auf der Schwerter Straße das Mobiltelefon. Das Opfer war zu Fuß in Richtung Eckeseyer Straße unterwegs und trug sein Handy der Marke Huawei in der Hand. In Höhe der Bushaltestelle Klopstockstraße kamen dem Geschädigten zwei Männer entgegen. Einer hatte ein Messer in der Hand, hielt es dem 23-Jährigen an den Hals und forderte die Herausgabe des Handys. Als das Opfer nicht reagierte zog ihm der Täter das Mobiltelefon mit dem 10 cm langen Messer aus der Hand. Die Räuber flüchteten daraufhin in Richtung Vorhalle. Das Handy hatte einen Wert von über 900 Euro. Den Haupttäter konnte der Geschädigte als 30 Jahre alt und 185cm-190 cm groß beschreiben. Er hatte einen stämmigen Körperbau, schwarze, kurze Haare sowie braune oder graue Augen. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Bomberjacke und einer blauen Jeans. Der Begleiter des Täters schien etwas jünger, dünner und kleiner gewesen zu sein. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

