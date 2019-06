Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Gegenstände aus Auto entwendet

Hagen (ots)

Am Montag stellte ein 58-jähriger Hagener seinen Ford-Transporter um 16.40 Uhr in der Preußerstraße ab. Bei seiner Rückkehr am Dienstag um 05.20 Uhr bemerkte er, dass eine schwarze Aktentasche verschwunden war. In der Aktentasche befanden sich ein älteres Samsung-Handy, eine Taschenlampe und ein Regenschirm. Außerdem ließen der oder die Einbrecher die Freisprecheinrichtung mitgehen. Die Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 300 Euro. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter in den Transporter gelangen konnten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

