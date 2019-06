Polizei Hagen

POL-HA: Polster aus Westfalenbad bestohlen

Hagen (ots)

Einbrecher stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Polsterauflagen aus dem Westfalenbad. Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, beschädigten die Täter ein Zaunelement, das das Bad umgibt und gelangten so in den Außenbereich des Schwimmbads. Die Tatbeute beläuft sich auf 500 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu der Tat unter 02331-986-2066.

