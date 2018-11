POL-HA: Navigationsgerät aus Auto in einer Tiefgarage gestohlen

Hagen (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein Navigationsgerät aus einem geparkten Wagen. Der VW Touran war in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Pappelstraße geparkt. Die Täter hatten die Glasscheibe an der Beinfahrerseite eingeschlagen und sich so Zugang zum Innenraum verschafft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise können unter 02331 986 2066 an die Polizei weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell