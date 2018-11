POL-HA: Betrunkener Fahrradfahrer - Blutprobe entnommen

Hagen (ots) - Am Donnerstag, 22.11.2018, kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Boele. Gegen 19:15 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Fahrradfahrer. Er fuhr bei Dunkelheit die Schwerter Straße entlang. Eine Beleuchtung hatte er nicht eingeschaltet. Kurz darauf fuhr er mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn, auf der sich zum Glück kein Auto befand. Die Beamten hielten den 46-Jährigen an und bemerkten sofort strengen Alkoholgeruch in der Luft. Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Eine Entschuldigung half dem Verkehrssünder nicht weiter. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Hagener muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

