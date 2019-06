Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufmerksame Anruferin

Rastatt (ots)

Die Meldung über zwei Männer, die mit Taschen in die leerstehende Sporthalle in der Michael-Ludwig-Rohrer-Straße eingestiegen sind, ging am Mittwoch gegen 23.20 Uhr bei der Polizei in Rastatt ein. Eine Überprüfung ergab, dass sich die beiden aus der Slowakei stammenden Männer in dem Gebäude ein nächtliches Domizil eingerichtet hatten. Bei der Kontrolle wurde allerdings bekannt, dass einer der beiden, ein 32-jähriger Mann, aufgrund ausländerrechtlicher Bestimmungen zur Festnahme ausgeschrieben war und deshalb die Nacht nicht in der Halle, sondern in der Gewahrsamszelle verbringen musste.

/ks

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell