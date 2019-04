Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: verdächtiger Gegenstand in der Schneewiesenstraße Birkenfeld

Trier (ots)

Eine Streife der PI Birkenfeld wird von Angestellte des Fundbüros der VGV Birkenfeld darüber in Kenntnis gesetzt, dass seit ca. 1,5 Stunden ein herrenloses Paket in der Bushaltestelle gegenüber der VGV liegen würde. Bei der Inaugenscheinnahme konnte festgestellt werden, dass es sich um ein mittleres Paket handelt, welches lose mit Schnüren gebunden war. Außen waren das Gefahrenzeichen aufgeklebt. Das Paket wurde mit einem gewissen Gefahrenpotential eingestuft. Daraufhin musste der nähere Umkreis geräumt werden. Hierzu zählten die u.a. KV und die VGV Birkenfeld. Insgesamt waren ca. 350 Personen betroffen. Die Schneewiesenstraße war für die Dauer der Maßnahme in beiden Richtungen voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der PI Birkenfeld, die FW Birkenfeld und die SM Birkenfeld sowie der VGV Bürgermeister und dessen Ordnungsbehörde. Gegen 16:40 Uhr konnte durch den zwischenzeitlich eingetroffenen Delaborierer Entwarnung gegeben werden und die Maßnahmen waren gg. 16:45 Uhr beendet. Es handelte sich um ein Paket mit Papierinhalt.

