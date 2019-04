Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf B37

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.04.2019 gegen 19:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Bad Dürkheimer mit seinem VW Polo die B37 von der BAB 650 kommend in Richtung Bad Dürkheim. Ein 50-jähriger BMW-Fahrer aus Mannheim befuhr die B 37 in entgegengesetzte Richtung. Ca. 200 Meter nach der "Mülldeponie" Feuerberg platzte am VW Polo des Bad Dürkheimers der hintere linke Reifen. Dieser verriss daraufhin das Lenkrad und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er zuerst mit der linken Fahrzeugseite in die Leitplanke einschlug und daraufhin mit dem entgegenkommenden BMW kollidierte. Anschließend kam der PKW nach ca. 45 Metern auf der Fahrbahn zum Stehen. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen.

