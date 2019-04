Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vier Verkehrskontrollen - drei Trunkenheitsfahrten und eine verhinderte Trunkenheitsfahrt.

Grünstadt (ots)

Viel zu tun hatten die Beamten am Ostersonntag. In Grünstadt-Asselheim wurden im Zeitraum von 15:30 bis 20:30 Uhr vier Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen, in denen sich herausstellte, dass die jeweiligen Fahrzeugführer zu tief ins Glas geschaut hatten. Ein 71-Jähriger Grünstädter erreichte mit 1,67 Promille den Tageshöchstwert. Eine 68-Jährige aus Kleinkarlbach pustete 0,72 Promille. Ein 50-Jähriger aus Lambrecht erreichte den Wert von 0,77 Promille. Ein 24-Jähriger Eisenberger wurde von den Beamten dabei beobachtet, wie er zu seinem Pkw wankte und einsteigen wollte. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem ebenfalls den Wert von 0,77 Promille. Dem Eisenberger wurde der Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein vorläufig abgenommen, um zu verhindern, dass er sich hinters Steuer setzt. Gegen den Mann aus Grünstadt wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die beiden anderen Personen wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Tel.: 06359-9312-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell