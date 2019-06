Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfall auf Taxifahrer

Hagen (ots)

Dienstagabend, 22:30 Uhr, rief ein Taxifahrer die Polizei in die Wörthstraße, weil ein Täter kurz zuvor versucht hatte, ihn auszurauben. Der 23-jährige Fahrer bekam von der Taxizentrale einen Personentransport in der Wörthstraße zugeteilt. Als er pünktlich an der Anschrift seinen Wagen anhielt, trat an Mann an die Fahrerseite des geöffneten Fensters und richtete eine Pistole auf ihn. Der Unbekannte verlangte Geld und beleidigte dabei den Fahrer. Der Taxifahrer schob den Arm des Angreifers zur Seite. Diese unerwartete Gegenwehr führte dazu, dass der Räuber die Flucht ergriff und die Wörthstraße bergab rannte. Eine weitere verdächtige Person, bei der unklar ist, ob sie mit dem Täter zusammenarbeitete, entfernte sich in Richtung Parkanlage an der Rundturnhalle. Der Räuber war 20-25 Jahre alt, 175-180 cm groß und hatte hellbraune bis blonde Haare. Er trug eine Anonymus-Maske, ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, graue Hose. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat einen verdächtigen Mann, auf den die Beschreibung passt, in Tatortnähe zur Tatzeit gesehen? Hinweise an 02331-986-2066.

