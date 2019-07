Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 5er BMW an der Milsper Straße gestohlen

Gevelsberg (ots)

An der Milsper Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03./04.07) ein grauer 5er BMW, älteres Modell, von einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der BMW hat die Farbe grau-metallic, einen Kilometerstand von 183000 Kilometern und hatte bei Entwendung ein EN Kennzeichen. Auffälligkeiten gibt es an dem Fahrzeug nicht, der Fahrzeugschein befand sich in dem Auto.

