Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Gevelsberger Straße Höhe der Kreuzung Brockenberg /Stefansbecke zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten. Eine 75-jährige Frau aus Sprockhövel fuhr mit ihrem VW Polo von der Straße Brockenberg über die Gevelsberger Straße in die Stefansbecke. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt der von rechts kommenden 62-jährigen Frau aus Sprockhövel, die mit ihrem Ford auf der Gevelsberger Straße in Richtung Gevelsberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Ford gegen einen an der Stefansbecke stehenden Ford eines 35-jährigen Sprockhövelers geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 75-Jährige schwer, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 62-jährige Fahrerin des Fords sowie die im Fahrzeug befindlichen beiden Kinder (1 u. 2 Jahre) wurden schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 35-jährige Fordfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zum Unfallzeitpunkt für keinen der Unfallbeteiligten. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der Gevelsberger Straße gesperrt.

