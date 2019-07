Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Loch in Schaufensterscheibe geschlagen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Physiotherapiepraxis in der Rosendahler Straße. Die Täter schlugen ein etwa 20cm x 50cm großes Loch in die Scheibe. Anwohner hörten zwischen 01 und 02 Uhr einen lauten Knall, dachten sich jedoch vorerst nichts dabei. Am nächsten Morgen wurde der Schaden schließlich festgestellt. Der Bereich der Rosendahler Straße war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Gevelsberger Kirmes für den Straßenverkehr gesperrt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

