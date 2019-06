Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Junger Mann beim Überqueren der Gleise von Straßenbahn erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 31. Mai 2019, 23.06 Uhr

Schwer verletzt wurde am Freitagabend ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt. Der junge Mann wollte trotz einer herannahenden Straßenbahn die Gleise überqueren und wurde von dem Zug erfasst und eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn unter der Bahn befreien.

Nach den bisherigen Ermittlungen war um 23.05 Uhr ein 30 Jahre alter Rheinbahn-Fahrer mit einem Zug der Linie 709 aus Richtung Hauptbahnhof kommend auf der Graf-Adolf-Straße in Richtung Neuss unterwegs. Etwa in Höhe des Kreuzungsbereichs Graf-Adolf-Straße/Königsallee näherten sich plötzlich von rechts drei junge Männer zu Fuß den Gleisen. Während zwei die herannahende Straßenbahn offensichtlich bemerkten und stoppten, wurde der dritte aus unklarer Ursache von dem Schienenfahrzeug trotz einer eingeleiteten Notbremsung erfasst und darunter eingeklemmt. Der eingesetzten Feuerwehr gelang es den 17-Jährigen aus Wülfrath zu befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

