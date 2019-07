Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall unter Alkoholeinfluss

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochabend fuhr eine 47-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Ford aus einer Parkbox an der Hagener Straße. Sie wollte rückwärts aus der Parkbox fahren und überschätzte dabei nach eigenen Aussagen die Entfernung zu dem dahinter geparkten Opel Astra. Der Halter des Opels verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 47-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. Die Gevelsbergerin wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

