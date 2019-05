Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch in eine Garage...

Koblenz (ots)

Zwischen dem 03. und dem 09.05.2019 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Koblenzer Friedrich-Mohr-Straße einzubrechen. Die Aufbruchspuren an der Garage wurden gestern festgestellt und der Polizeiinspektion Koblenz 2 gemeldet. Augenscheinlich gelang es dem oder den Täter nicht einzudringen. Das Garagentor wurde beim dem Einbruchsversuch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261-103 0.

