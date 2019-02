Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Linnich und Niederzier

Linnich/Niederzier

Wohnhäuser in Welz und Oberzier gerieten zwischen Dienstag und Mittwoch in den Fokus von Einbrechern.

In der Nacht auf Mittwoch gelangten Unbekannte über ein Vordach an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Straße Hilferter Höfe in Welz. Nachdem das Fenster gewaltsam geöffnet worden war, betraten der oder die Unbekannten das Haus und suchten im Obergeschoss nach verwertbarem Diebesgut. Die Bewohner, die im Erdgeschoss schliefen, bemerkten dies nicht. Zu einem Kontakt kam es nicht. Mit Schmuck und Bargeld konnten der oder die Einbrecher unerkannt entkommen.

In der Niederzierer Straße in Oberzier wurde zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, eingebrochen. Nachdem ein Werkzeugraum gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld gestohlen worden war, drangen der oder die Einbrecher noch nach einschlagen eines Kellerfensters in das Wohnhaus ein und entwendeten dort einen Laptop. Auch hier entfernte man sich unerkannt. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

