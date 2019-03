Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Postfiliale

Wittlich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 21.03.2019, 12.00 Uhr bis Freitag, 22.03.2019, 09.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür Zugang zur Postfiliale in der Werkstraße im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr und entwendeten einen schweren Tresor mit zahlreichen Briefmarken. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder der Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0 zu melden.

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/926-0

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell