POL-EN: Wetter- Dixi-Klo in Brand gesetzt

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin der Vogelsanger Straße einen Jugendlichen in der Nähe eines am Sonnenfeld abgestellten Dixi-Klos. Kurze Zeit später brannte die Toilette und der Jugendliche floh in Richtung Vogelsanger Straße. Er kann so beschrieben werden: -etwa 15 Jahre alt -etwa 170 cm -dunkelblondes lockiges Haar -weißes T-Shirt mit buntem Aufdruck Die Dixi-Toilette konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, wurde aber durch den Brand stark beschädigt.

