POL-EN: Sprockhövel- Trickdiebe schlagen in Sprockhövel zu

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag suchte ein Betrügerpärchen eine Seniorin in der Dorfstraße auf. Sie sagten der Bewohnerin, dass sie in die Wohnung müssten, um die Kabelanschlüsse zu überprüfen. Die Dame ließ das Paar herein. Während die Frau mit der Sprockhövelerin in das Wohnzimmer ging, betrat der Mann die Wohnung und war unbeobachtet. Die falschen Mitarbeiter sagten, sie müssten noch in den Keller, um hier Anschlüsse zu überprüfen. Diesen Moment nutzten sie zur Flucht. Die 79-Jährige stellte anschließend fest, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse geklaut wurde, die sie in der Küche aufbewahrte. Das Täterpaar wird so beschrieben:

Frau: - Etwa 30 Jahre alt - Dicker Bauch - Dunkle kurze Haare (offen getragen) - Schwarze Jacke mit einer Aufschrift "Media" - Darunter eine weiße Bluse - Sie sprach akzentfreies Deutsch Mann: - Etwa 175 cm groß - Etwa 40 Jahre alt - Schwarze Kleidung - Dunkle klobige Schuhe - Umhängetasche - Auch er sprach akzentfreies Deutsch

