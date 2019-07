Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Duschtasse gestohlen

Herscheid (ots)

Nachbarn beobachteten am Freitagmorgen in der Wagnerstraße Unbekannte, die eine Duschtasse aus einem Carport entwendeten und in einen weißen Sprinter packten. Die Männer hatten zunächst an der Haustür geklingelt und als niemand öffnete, gingen sie zum Carport und schleppten die Duschtasse weg. Der Zeuge notierte das Herner Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Der Inhaber meldete später telefonisch den Diebstahl der Duschtasse sowie eines Eimers mit diversen Armaturen.

