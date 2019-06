Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte - 40.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen gegen 08:15 Uhr missachtete eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Haltern am See, an der Kreuzung Flaesheimer Straße / Flaesheimer Damm, die Vorfahrt eines 57-jährigen Halteraner, der mit seinem Auto die Kreuzung überqueren wollte. Bei dem Unfall verletzten sich beide leicht und mussten mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

