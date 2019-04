Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Borgholzhausen - Frau schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Auf der Versmolder Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag (04.04., 15.00 Uhr) ein Verkehrsunfall in Höhe der Oldendorfer Straße.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Dissen befuhr die Oldendorfer Straße in Fahrtrichtung Versmolder Straße. In Höhe der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel eines 48-jährigen Versmolders. Dieser befuhr die Versmolder Straße in Fahrtrichtung Versmold.

In dem Auto des 27-Jährigen saßen noch vier Beifahrer. Eine 46-jährige Dissenerin in dem Auto wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Opel-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die vier weiteren Personen in dem VW, der 27-jährige Fahrer und seine 45-, 32- und 47-jährigen Begleiter verletzten sich nicht. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos wurden beschlagnahmt und abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise voll gesperrt.

