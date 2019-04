POL-GT: Rheda-Wiedenbrück - Polizist bei Widerstand verletzt

Polizei Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagnachmittag (04.04., 15.05 Uhr) wurde die Polizei über Trennungsstreitigkeiten an der Breiten Straße informiert.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen äußerst aufgebrachten und aggressiven 30-jährigen Mann. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin und weiteren Männern vor dem Haus gehabt habe. Dabei ist es durch ihn bereits zu Sachbeschädigungen und einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes aus Rheda-Wiedenbrück gekommen.

Während der Anzeigenaufnahme trat der 30-jährige Pole an einen 26-jährigen Polizeibeamten heran und schlug diesem zweimal in das Gesicht. Anschließend schubste er eine weitere Polizeibeamtin. Daraufhin wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein Drogenvortest ergab einen positiven Wert. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem 30-Jährigen an.

Der 26-jährige Polizeibeamte wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Gegen den 30-jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

