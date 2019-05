Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Jugendlicher bedrohte Kinder und Jugendlichen mit Messer - Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Bei der Polizei in Schwerte wurde heute ein versuchter Raub zum Nachteil von zwei 13 jährigen Kindern und einem Jugendlichen angezeigt. Am Mittwoch (22.05.2019) hielten die Geschädigten sich auf einem Kiesweg an der Straße Im Gänsewinkel auf. Sie wurden dort von einem 14 jährigen Jugendlichen mit einem Messer bedroht und aufgefordert, ihre Handys und Bargeld herauszugeben.

Zwei Arbeiter in grünen Hosen, die dort zur gleichen Zeit vorbeigekommen sein sollen, sollen dazwischen gegangen sein. Der Beschuldigte habe gesagt, dass sei alles nur Spaß gewesen und die Geschädigten haben sich nicht weiter dazu geäußert.

Die Polizei sucht nun die beiden Männer in grünen Arbeitshosen, die den Geschädigten geholfen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

