Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - zwei Sachbeschädigungen durch Feuer - Container und Müllsack in Brand gesetzt

Kamen (ots)

In der Nacht zu Freitag (24.05.2019) bemerkten Zeugen gegen 23.30 Uhr einen brennenden Müllsack vor einem Bürogebäude der Stadt Kamen an der Westicker Straße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstand ein geringer Gebäudeschaden.

Gegen 1.15 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle ein brennender Papiercontainer an der Rosenstraße in Heeren-Werve gemeldet. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand. Es ist kein Schaden am Container entstanden.

In beiden Fällen wird von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

