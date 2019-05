Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Vereinsheim - Täter entwendeten Jacken und Sportschuhe

Fröndenberg (ots)

In der Zeit von Montagmittag (20.05.2019) bis Dienstagnachmittag (21.05.2019) haben unbekannte Täter sich durch zwei auf Kipp stehende Fenster Zutritt zu mehreren Räumen eines Sportvereins an der Brauerstraße verschafft. Sie versuchten eine weitere Tür aufzubrechen, was aber nicht gelang. Die Täter entwendeten mehrere Winterjacken, versehen mit Namen und Logo, sowie Sportschuhe.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

