Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - versuchter Einbruch in Bäckereifiliale - zwei Täter flüchteten vom Tatort

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21.05.2019) hörte ein Zeuge gegen 2 Uhr ein verdächtiges Scheibenklirren im Bereich der Bruktererstraße. Anschließend sah er zwei dunkel gekleidete Personen davonlaufen und informierte die Polizei.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass die Täter versuchten durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe in eine dortige Bäckereifiliale zu gelangen. Es entstand ein Schaden an der Doppelverglasung. Zudem hatten die Täter versucht, eine Tür aufzuhebeln, was aber auch nicht gelang. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt bisher nicht vor.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

