Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub im Kurpark - Schüler wird Geld geraubt

Unna (ots)

Ein 18-jähriger Schüler aus Unna ist heute Morgen (20.05.2019) im Kurpark von zwei bisher unbekannten jungen Männern beraubt worden. Gegen 08.00 Uhr ging er mit einem 17-jährigen Mitschüler in den Park, wo sich die beiden am Spielplatz, unweit des Eingangs von der Parkstraße hinsetzten, um zu rauchen. Zwei Männer kamen auf die beiden zu und fragten, ob sie ihnen Drogen beschaffen könnten. Als sie dieses verneinten, forderte einer der jungen Männer von dem 18-jährigen Geld. Als auch dieses verneint wurde, versuchte der Täter ihm die Umhängetasche zu entreißen. Da sich der Geschädigte dagegen wehrte, wurde er in den Schwitzkasten genommen und auf die Sitzbank gedrückt. Dadurch verletzte sich das Opfer leicht im Gesicht. Der Unbekannte griff sich nun die Tasche, holte die Geldbörse raus und entnahm das Scheingeld. Währenddessen hinderte der zweite Täter den 17-jährigen daran, seinem Bekannten zu helfen. Als sie das Geld hatten, flüchteten die beiden Verdächtigen in Richtung Kreishaus. Der 18-jährige verfolgte die beiden, verlor sie in Höhe eines Imbisses aber aus den Augen. Der erste Mann wird als etwa 18 - 21 Jahre, ca. 1,80m groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte schwarze, mittellange Haare, an den Seiten kurz rasiert, oben etwas länger. Er hatte braune Augen, keine Brille und auch kein Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Hose. Er hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Der zweite Verdächtige war ebenfalls 18 - 21, 1,80m groß und von normaler Statur. Er hatte schwarze, mittellange Haare, einen schwarzen Kinn- und Backenbart. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und einer Gucci Bauchtasche. Beide Verdächtigen sahen nach den Angaben der Geschädigten südländisch aus. Sie sprachen deutsch mit leichtem Akzent. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell