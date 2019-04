Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Diebstahl von Mountainbike

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde ein Mountainbike der Marke Bulls, Farbe schwarz/grau entwendet, das mit einem Spiralschloss gesichert in der Turnstraße abgestellt war. Der Wert des Rades beläuft sich auf ca. 340 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Wildunfall

Beim Queren der L 1070 wurde am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr ein Reh von dem Pkw eines in Richtung Bopfingen fahrenden 38-jährigen Daimler-Lenkers erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verteilerkasten stark beschädigt

Am Donnerstagvormittag wurde festgestellt, dass von einem Unbekannten durch Fußtritte ein in der Benzholzstraße aufgestellter Verteilerkasten erheblich beschädigt wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Gschwend: Vorfahrt missachtet

Ein 82-jähriger Opel-Lenker wollte am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr von der Vorstadtstraße aus Richtung Honkling kommend an der Einmündung zur B 298 nach links in Richtung Gaildorf-Reippersberg abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Reippersberg heranfahrenden 21-jährigen Seat-Lenkers. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell