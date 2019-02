Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Feuer an einem Einfamilienhaus

Obernkirchen (ots)

(ma)

Feuerwehr und Polizei hatten heute Vormittag einen Einsatz in der Neuen Straße in Obernkirchen.

Abgelegte Gegenstände an einer Hauswand sind aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand geraten und führten zu einer Gebäudebeschädigung an dem Wohnhaus.

Teile der hölzernen Fassade, der Fensterverglasung und des Daches wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Der Hausbesitzer war nicht zu Hause und kann sich über seine aufmerksamen Nachbarn freuen, die das Feuer rechtzeitig bemerkten und die Rettungskräfte informierten.

