Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Ungebetene Gäste machen Ärger auf Party

Recklinghausen (ots)

Bei einer Party an der Böckenheckstraße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Schlägerei. Drei Männer hatte gegen 01.00 h versucht mitzufeiern, obwohl sie nicht eingeladen waren. Sie wurden nicht in die Räume gelassen. Gegen drei Uhr kehrten die Drei mit einem weiteren Begleiter zurück und wollten wieder an der Party teilnehmen. Dieses Mal hatten sie sogar Schlagstöcke und einen Baseballschläger mitgebracht haben. Als die ungebetenen Gäste wieder nicht rein kamen, sollen sie dann auf die geladenen Gästen eingeprügelt haben. Anschließend flüchteten sie. Insgesamt wurden vier Gäste der Party leicht verletzt, zwei (50-jähriger und 29-jähriger Dattelner) mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.

