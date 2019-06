Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 19-Jähriger beraubt

Recklinghausen (ots)

Ein 19-jähriger Dattelner soll am Sonntag um 05.55 h an der Industriestraße beraubt worden sein. Er wurde von drei Unbekannten angegangen und mit einem Messer bedroht. Das Trio forderte die Geld und die Debitkarte des jungen Mannes und flüchtete mit der Beute. Alle Drei waren ca. 1,80-1,90 m groß, ca. 20-28 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, zwei trugen dunkelgrüne Oberteile, der Dritte eine silberne Adidas-Jacke und eine blaue Jeanshose. Sie sprachen gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell