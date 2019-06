Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mit Powerriegel festgenommen

Recklinghausen (ots)

Mehrere junge Leute wurden nach einem Einbruch in ein Sportstudio in der Nacht zu Montag an der Essener Straße erwischt. Ein Zeuge hatte gegen 03.00 h mehrere Verdächtige an dem Studio gesehen und seine Beobachtungen der Polizei gemeldet. In der Nähe des Tatortes kontrollierten Polizisten zwei Tatverdächtige. Einer der beiden, ein 20-jähriger Dorstener, steht im Verdacht, durch ein Fenster in die Räume des Sportstudios eingedrungen zu sein und Powerriegel gestohlen zu haben. Er hatte bei der Kontrolle Powerriegel in der Tasche. Die beiden mussten mit zur Wache. Ob noch weitere Tatverdächtige dabei waren, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell