Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Angepöbelt und geschlagen

Recklinghausen (ots)

Insgesamt fünf junge Männer sollen am Sonntag gegen 04.45 h am Orthöver Weg auf zwei 22-jährige Dorstener eingeschlagen haben. Die beiden wurden zunächst von drei Männern angepöbelt und anschließend von insgesamt fünf Unbekannten geschlagen und getreten. Die beiden erlitten leichte Verletzungen, einer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein, einer hatte eine rote Jacke an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

