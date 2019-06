Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall mit schwerverletzter Person

Recklinghausen (ots)

Gegen 10 Uhr kam es heute auf einem Parkplatz an der Siemensstraße zu einem Unfall zwischen einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin aus Datteln und einem 77-jährigem Fahrradfahrer (E-Bike) ebenfalls aus Datteln. Die 51 Jährige touchierte den von rechts kommenden 77 Jährigen, sodass dieser mit seinem Fahrrad stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

