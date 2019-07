Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Autojagd durchs Stadtgebiet

Hattingen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei durch mehrere Anwohner ein weißer Jaguar gemeldet, der mehrmals durch die Straßen des Hattinger Stadtgebietes fuhr und durch absichtliches Aufheulen des Motors die Anwohner belästigte. An der Martin-Luther-Straße konnte der Jaguar F Type durch die Streifenbesatzung angetroffen werden. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen (Stopp-Polizei, Lautsprecherdurchsagen), beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete in die Straße Mühlenwinkel. Hier sprang er während der Fahrt aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Henrichspark. Die eingesetzten Polizeibeamten erkannten den Fahrer des Jaguars als einen polizeibekannten Hattinger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Jaguar rollte währenddessen über die Bordsteinkante und kam an einer Brombeerhecke zum Stillstand. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass kein Versicherungsschutz mehr bestand. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief negativ. Ob der Halter des Fahrzeuges wusste, ob der 22-Jährige den Sportwagen fuhr, wird derzeit ermittelt. Der Jaguar wurde vorerst sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wird ermittelt.

