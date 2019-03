Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hattert - Suche nach 73-Jährigen

Hattert (ots)

Am heutigen Nachmittag, 18.03.19, wurde die Polizei Hachenburg über einen Vermisstenfall unterrichtet. Demnach verließ der 73-Jährige gegen 13.30 Uhr seine Wohnung in Hattert und kehrte im Weiteren nicht zurück. Eine Angehörige verständigte daraufhin die hiesige Polizeiinspektion, worauf entsprechende Suchmaßnahmen durchgeführt wurden. Der 73-Jährige konnte in der Folge nur noch tot aufgefunden werden.

